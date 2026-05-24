В НАО организовали первенство региона по хоккею среди детей

Открытое первенство Ненецкого автономного округа по хоккею среди детей проходило с февраля по май 2026 года. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Участниками состязаний стали четыре команды воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Труд» 2014−2018 годов рождения. В общей сложности юные спортсмены провели 28 матчей.
По итогам соревнований победу одержала команда «Морковки», серебряным призером стала команда «Льдинки», а бронзовые медали получили игроки команд «Горошек» и «Огоньки». Лучшим снайпером и бомбардиром стал Максим Зозуля, лучшим ассистентом — Григорий Ворончихин, а звание лучшего вратаря получила Милана Дыкина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.