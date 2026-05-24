Минниханов посетил Брестскую крепость и возложил цветы

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочую программу визита в Брестскую область Белоруссии с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В ходе посещения Брестской крепости Рустам Минниханов возложил цветы к монументу.

Брестская крепость — символ мужества и трагедии первых дней Великой Отечественной войны. Она стала олицетворением стойкости советских солдат: гарнизон держал оборону в полном окружении более месяца (с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года), хотя нацисты уже продвинулись на сотни километров на восток.

В мае 1965 года за героическую оборону Брестской крепости было присвоено звание «крепость-герой». Мемориальный комплекс занимает 70 гектаров, он включает руины старой крепости и другие исторические сооружения XIX века, а также скульптурные композиции. Здесь же находятся несколько музеев и Свято-Николаевский собор.

