Сколько лет исполнится Петербургу в 2026 году?

Во второй раз день города жители Северной столицы отмечали уже в 1903 году. Праздник в честь двухсотлетия Петербурга организовывал купец первой гильдии Павел Лелянов. В тот же день в городе открыли один из самых знаменитых мостов — Троицкий. На церемонии присутствовал Николай II и его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Император лично включил разводной механизм моста.