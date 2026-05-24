Сколько лет исполнится Петербургу в 2026 году?

День города в Северной столице ежегодно отмечают 27 мая. В 2026 году дата праздника выпадает на среду. Так как это рабочий день, основные мероприятия будут проводиться с 29 по 31 мая.
В 2026 год Петербургу исполнится 323 года.
Когда и как основали Петербург
Днём основания Санкт-Петербурга считается 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года. Тогда на Заячьем острове началось строительство Петропавловской крепости. По неподтверждённой версии, Пётр Великий лично начал копать ров для будущей твердыни.
Когда в Петербурге начали отмечать день города
Многие годы эту дату никак не праздновали. Спустя целое столетие, в 1803 году, Александр I повелел украсить Петербург к его юбилею.
Во второй раз день города жители Северной столицы отмечали уже в 1903 году. Праздник в честь двухсотлетия Петербурга организовывал купец первой гильдии Павел Лелянов. В тот же день в городе открыли один из самых знаменитых мостов — Троицкий. На церемонии присутствовал Николай II и его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Император лично включил разводной механизм моста.
В следующий раз день города отмечался в 1957 году, уже в Ленинграде.
А в современной России это событие стало ежегодным. Но не сразу. Началось всё, по уже сложившейся традиции в круглую дату — 300-летие Петербурга в 2003 году. Тогда подготовку к празднику взял под личный контроль президент России Владимир Путин.