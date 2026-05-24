Нижегородка открыла бизнес по пошиву кукол на средства соцконтракта

В 2026 году в регионе планируют заключить более 4,6 тысячи социальных контрактов. С начала года их уже оформили порядка двух тысяч. Самым востребованным направлением остается индивидуальная предпринимательская деятельность. Подать заявление можно в управлении соцзащиты по месту жительства или через портал «Госуслуги». Приоритет при назначении поддержки отдают тем, у кого уже есть успешный опыт ведения своего дела, а также многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции.