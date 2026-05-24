Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на фасаде старинного дома нашли любопытную деталь, десятилетиями скрытую от глаз прохожих

Элемент визуально разделял первый и второй этажи здания.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде во время капремонта фасада дома № 68−70 на Каштановой аллее под слоем штукатурки нашли историческую гребёнку — декоративные параллельные борозды. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального ФКР.

Такой приём раньше часто использовали в наружной отделке: борозды создавали игру света и тени и разбивали плоскую стену, чтобы она не казалась монотонной. У дома на Каштановой аллее декоративная полоса высотой 700 мм тянется почти вдоль всей лицевой стороны и отделяет первый этаж от второго.

«Эта фактура была скрыта от человеческих глаз несколько десятков лет. Гребёнка сохранилась хорошо, без существенных утрат, местами даже читается оригинальная краска. Поэтому мы лишь бережно почистим поверхность, где-то докомпануем, а затем восстановим цвет», — заявили специалисты.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше