Ислам Ханипаев раскрыл секреты мастерства прозаика

Одним из самых популярных авторов, которые посетили Волгоград в рамках Книжного фестиваля, стал прозаик из Дагестана Ислам Ханипаев.
Судьба дагестанского автора такая же необычная, как и его книги. Он родился в Махачкале, в детстве и юности занимался спортом — атлетикой и борьбой. Очень увлекался виртуальными играми. Потом признался: время за играми было потрачено зря.
Учился на нефтяника.
У Ислама высшее образование — он окончил Дагестанский техуниверситет по специальности «Нефтегазовое дело». Да, с литературой ничего общего, зато во время учёбы он начал снимать короткометражные фильмы. Участвовал в кинофестивалях, получил более 15 наград. Однако быстро понял: ему интереснее работать над сценариями.
Ислам успел попробовать себя и как режиссёр, и как продюсер, был блогером. Много читал: на своём канале он периодически рассказывает о 100 книгах, которые сформировали его как писателя. Этот список пополняется. Так, в Волгограде Ислам много говорил о книге «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фойера (16+), которая сильно на него повлияла.
Надо отдать должное упорству автора из Дагестана: 10 лет он писал в стол, пока его повесть «Типа я» (12+), изданная в Сети, не заслужила читательское признание. Потом последовала печатная версия.
Это было уже восьмое его произведение, но только после её публикации издательства заинтересовались новым автором. И стали печатать другие его книги, созданные намного ранее.
«Я упёртый».
«Повесть “Типа я” сложилась не сразу, — рассказал в Волгограде Ислам. — Я вообще сначала долго обдумываю, а потом пишу очень быстро — за месяц или два. Но тут никак не получалось, чего-то не хватало. В такой момент я стараюсь больше читать, наблюдать, искать подсказки. И как-то меня осенило: моему герою нужен друг! Так родился Али, который ведёт диалоги с мальчиком, и всё сразу стало на свои места.
«Я упёртый, — говорит Ислам. — Если задумываю какое-то произведение, то сначала читаю две-три известные книги на эту тему. Если чувствую, что ну все, больше сказать здесь нечего, то оставляю тему в покое. А если понимаю, что написать могу, то сам себе бросаю вызов. Так и пишу в своём канале: вот я прочитал то-то и то-то, спорим, что я напишу лучше? И чем больше мне отвечают: “Да куда тебе!” и убеждают, что у меня ничего не выйдет, тем больше это меня раззадоривает. Можно сказать, беру себя “на слабо”. Да, есть в этом что-то мальчишеское, но так я устроен».
Признался Ислам и в том, что свои книги он адресует прежде всего женской аудитории.
«Это, наверное, немного странно слышать от дагестанца, но по статистике 85% читательской аудитории — это женщины, и если я пишу, то обязан такой факт учитывать. Мне кажется, я пишу по-мужски, но с пониманием женской психологии, так, что женщинам такая проза интересна».
«Надо любить писать».
Общаясь с читателями, Ислам Ханипаев затронул и один из главных для любого пишущего вопрос: меняют ли книги людей?
«Я не знаю ответа на этот вопрос, но убеждён: пока ты пишешь, ты должен в это верить. Когда написал, у тебя должна быть уверенность: ты сделал всё, что мог, вложил всего себя, очень постарался, всеми силами стремился сказать что-то новое. Если пишешь с иными целями — это предательство профессии. А если всё случилось, и читатель почувствовал твой заряд, твою полную самоотдачу — это счастье, и только так возникает обратная связь».
Ислам признался: выстоять писателям в виртуальном мире, когда за внимание людей сражаются нейросети, очень непросто.
«Чтобы в этом мире устоять, надо очень любить писать, — считает Ханипаев. — Мы любим, бьёмся за книги и будем биться до последнего».