Ислам Ханипаев раскрыл секреты мастерства прозаика

«Я упёртый, — говорит Ислам. — Если задумываю какое-то произведение, то сначала читаю две-три известные книги на эту тему. Если чувствую, что ну все, больше сказать здесь нечего, то оставляю тему в покое. А если понимаю, что написать могу, то сам себе бросаю вызов. Так и пишу в своём канале: вот я прочитал то-то и то-то, спорим, что я напишу лучше? И чем больше мне отвечают: “Да куда тебе!” и убеждают, что у меня ничего не выйдет, тем больше это меня раззадоривает. Можно сказать, беру себя “на слабо”. Да, есть в этом что-то мальчишеское, но так я устроен».