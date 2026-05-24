В Севастополе завершился ремонт улицы Глазкова

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на улице Глазкова в Севастополе, сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Реконструкция затронула участок между домами № 39 и 43 на улице Космонавта Пацаева. Дорожники обустроили новое основание проезжей части, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины.
«Совершенствование дорожной сети способствует повышению уровня жизни населения и создает благоприятные условия для экономического роста региона», — отметили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.