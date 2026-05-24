В Тюмени создадут комитет по взаимодействию с Китаем

Тюменское региональное отделение организации «ОПОРА РОССИИ» в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» создаст комитет по взаимодействию с Китаем, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Установочная встреча по созданию комитета пройдет 28 мая. На мероприятии обсудят развитие комитета, избрание лидера организации и его заместителей, а также организацию бизнес-миссий, переговоров и встреч с китайскими партнерами.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Приглашаются все желающие. Речь пойдет о том, как правильно выстроить работу комитета, чтобы он приносил пользу жителям Тюменской области.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.