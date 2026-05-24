Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 21 млн

К административной ответственности были привлечены управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации по результатам проверок и рассмотрения дел. Чаще всего встречались такие нарушения, как несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее содержание общедомовых помещений и территорий, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами и т.д. В частнности, в апреле привлечена к ответственности 31 организация, а общая сумма штрафов составила более 6 млн рублей.