Нижегородское «Торпедо‑2» сыграет за бронзу в высшей лиге по футзалу

В решающем пятом матче полуфинальной серии высшей лиги чемпионата России по футзалу «Торпедо-2» (Нижегородская область) не смогло одолеть более опытный клуб «ТЗМС» из Тулы.
Судьба затяжной серии решилась в дополнительное время на тульском паркете.
После первого тайма «Торпедо-2» выигрывало 3:2 благодаря дублю Арсена Петросова и голу Михаила Кострабы. Это счёт держался вплоть до 38-й минуты, когда хозяевам удалось забить достататочно лёгкий гол со штрафного. А на 2-й минуте первого овертайма победный гол для «ТЗМС» с центра площадки забил их голкипер — 4:3. Далее у нижегородцев было сразу несколько моментов отыграться, но своими шансами, увы, они не воспользовались.
«ТЗМС» сразится за золото в финальной серии с КПРФ-2«(Москва), а “Торпедо-2” ждут игры за бронзу с “Металлургом” из Медногорска.