В Челябинске появился межрегиональный центр подготовки кадров для сферы БАС

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) стал единственным в Уральском федеральном округе вузом со статусом межрегионального центра подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Развитие гражданских беспилотников отвечает целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Статус межрегионального центра подготовки кадров дает университету право реализовывать обучение по различным направлениям в сфере БАС. В списке не только пилотирование и эксплуатация дронов, но и их техническое обслуживание, ремонт, конструирование, испытания, производство и сборка. Также в программу включены сбор и анализ данных с беспилотников, юридическое сопровождение и подготовка преподавателей.
Сотрудники ЮУрГУ приняли участие в стратегической сессии по проектированию работы сети межрегиональных центров подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Мероприятие прошло в Москве на площадке Университета 2035. На встрече участники разделились на четыре лаборатории. Они обсудили гибкие образовательные траектории, развитие профессиональных компетенций, форматы участия в проекте «Дрон-Гараж» и интеграцию в цифровой реестр кадров БАС.
«На первом этапе мы рассылали информационные письма и предлагали обучение соседним регионам: Курганской, Свердловской, Пермской и Оренбургской областям. На сегодняшний день откликнулись Росреестр и Роскадастр по Свердловской и Курганской областям, они заинтересовались проектом и хотят пройти обучение. Поступил также запрос от МЧС Пермского края на программу по защите территории от дронов. Второй этап — это разработка программ для этих учреждений и их согласование», — сообщила заместитель руководителя департамента по сопровождению дополнительного образования ЮУрГУ Екатерина Дятлова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.