25 мая в Нижегородской области ожидается высокий риск возгораний в лесах

25 мая жителям Нижегородской области и Нижнего Новгорода стоит быть особенно осторожными: по данным Верхне‑Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день в большинстве районов региона ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — 4‑й класс.
Погода в этот день будет переменчивой: небо то прояснится, то затянется тучами. Ночью местами пройдут дожди, а днем осадки ожидаются уже в большинстве районов — возможны грозы.
Ветер будет дуть с юго‑запада и запада со скоростью 6−11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 °C, днем поднимется до +18… +23 °C.
Местные власти и службы МЧС призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при посещении лесных массивов.