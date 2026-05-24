В Самарской области появятся квоты на трудовых мигрантов

Регионы России могут получить право самостоятельно ограничивать постановку на миграционный учёт трудовых мигрантов.

Законопроект, внесённый в Госдуму 22 мая группой депутатов от ЛДПР и сенаторами, призван дать субъектам РФ инструмент для борьбы с образованием этнических анклавов и оптимизации нагрузки на местные рынки труда.

Согласно документу, региональные правительства и муниципалитеты смогут устанавливать специальные квоты на постановку на миграционный учёт по месту пребывания трудовых мигрантов. Мера будет применяться по результатам анализа социально-экономической, миграционной и криминогенной ситуации в конкретных районах, где, по мнению властей, создаётся избыточная концентрация иностранных работников.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что эта мера поможет предотвратить рост этнических гетто. «В Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ханты-Мансийске, Тюмени и десятках других городов высочайший уровень социальной напряжённости из-за засилья мигрантов», — отметил парламентарий. По его мнению, нововведение станет эффективным механизмом «профилактики этнической изоляции и сегрегации».

