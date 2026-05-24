Для донских аграриев расширили направления льготного кредитования

Льготное кредитование для отраслей животноводства и мясного скотоводства стартовало в Ростовской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
По словам заместителя главы региона — министра сельского хозяйства и продовольствия Анны Касьяненко, на весенние полевые работы банки уже заключили кредитные соглашения на сумму свыше 7 млрд рублей. На начало мая аграрии фактически выбрали краткосрочные кредиты.
Средства доведены до получателей по двум направлениям субсидирования — страхование в растениеводстве и поддержка переработки молока. Также продолжается перечисление средств прошедшим отбор получателям зерновой субсидии.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.