В Татарстане открылся прием заявок на этнический фестиваль «Крутушка»

Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет 21−23 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в Татарстане в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В регионе стартовал прием заявок на участие в мероприятии, сообщили в министерстве культуры республики.
«Фестиваль “Крутушка” — уникальное этнокультурное и музыкальное событие в Поволжье и Республике Татарстан. Это погружение в многогранный мир традиционной культуры: современная этническая музыка и аутентичный фольклор народов России и мира, национальная кухня, мастер-классы и ярмарка ремесленников, арт-проекты, выставки, лекции, детские программы, спектакли, презентации кинофильмов и анимации», — отмечается в сообщении.
К участию в мероприятии приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своем творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал, мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел. Срок подачи заявок — с 18 мая по 21 июня для участия по направлениям «Фольклор и этнография», «Современная этническая музыка» и «Перформанс», а по направлениям «Мастер-классы» и «Ярмарка» — с 18 мая до заполнения мест. Расходы по оплате питания, проживания творческих коллективов, авторов и исполнителей берут на себя организаторы фестиваля.
