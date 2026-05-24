В Хабаровске полицейские вернули первокласснице украденный велосипед

Житель Железнодорожного района Хабаровска купил семилетней дочери велосипед, но ребёнок покататься не успел. Двухколёсный транспорт исчез прямо с парковки у дома, куда мужчина поставил его, не пристегнув к ограждению. Ущерб владелец оценил в шесть тысяч рублей и отправился в полицию.
Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 34-летний житель пригородного села Некрасовка, работающий водителем-экспедитором у частного предпринимателя. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом — был судим за неуплату алиментов.
Похищенный велосипед оперативники изъяли во время выемки и вернули законному владельцу. Девочка снова при деле, а её отец, судя по всему, теперь будет крепче задумываться о велозамке.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой — до двух лет лишения свободы. Пока же подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.