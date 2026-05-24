Делегация Хабаровского края поедет на форум с Трутневым во Владивосток

На форуме будут обсуждать, как дальше развивать города и сёла Дальнего Востока, делать их удобнее для жизни, привлекать кадры, запускать новые проекты и усиливать экономику регионов.

Делегация Хабаровского края примет участие в отчетно-программном форуме «Есть результат!», который пройдет 25 мая во Владивостоке. Среди участников заявлен вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На форуме будут обсуждать, как дальше развивать города и сёла Дальнего Востока, делать их удобнее для жизни, привлекать кадры, запускать новые проекты и усиливать экономику регионов. Отдельный блок посвятят технологическому суверенитету и предложениям для новой Народной программы «Единой России».

«Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена», — сказал Юрий Трутнев.

В форуме также примут участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, ветераны спецоперации, эксперты в сфере строительства, экономики, энергетики, представители профильных министерств и креативных индустрий. Завершится мероприятие пленарным заседанием, где подведут итоги обсуждений.

Хабаровский край направит во Владивосток одну из самых крупных делегаций в Дальневосточном федеральном округе — более 40 человек. В её составе вице-губернатор Сергей Кузнецов, депутат Госдумы и секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутаты разных уровней, активисты «Молодой Гвардии», общественники и представительницы «Женского движения Единой России».

В регионе рассчитывают, что предложения форума помогут перевести экономический рост в более понятные для жителей результаты — новые школы, больницы, дороги, дворы и социальные объекты. По словам Максима Иванова, Хабаровский край уже стал одним из центров опережающего развития, а теперь накопленные возможности нужно направлять на качество жизни людей.

