Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в ледовом комплексе Сухарева начали полную проверку арены

Во время проверки специалисты оценят состояние внутренних систем комплекса.

Источник: Комсомольская правда

В спортивном комплексе имени Сухарева стартовал второй этап модернизации ледовой арены. Для проведения технического обследования специалисты впервые с момента открытия объекта в 2010 году полностью растопили лед.

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, ледовая площадка все эти годы работала практически без остановок. Несмотря на постоянное обслуживание, у спортсменов возникали замечания к качеству покрытия. Поэтому было принято решение временно закрыть арену и провести необходимые работы в сжатые сроки, так как объект пользуется большим спросом.

Во время проверки специалисты оценят состояние внутренних систем комплекса. Если обнаружатся неисправности, к ремонту подключат подрядные организации. Точные сроки завершения работ пока не называются.