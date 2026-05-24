В Перми в ледовом комплексе Сухарева начали полную проверку арены

Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, ледовая площадка все эти годы работала практически без остановок. Несмотря на постоянное обслуживание, у спортсменов возникали замечания к качеству покрытия. Поэтому было принято решение временно закрыть арену и провести необходимые работы в сжатые сроки, так как объект пользуется большим спросом.