В Перми в ледовом комплексе Сухарева начали полную проверку арены

В спортивном комплексе имени Сухарева стартовал второй этап модернизации ледовой арены. Для проведения технического обследования специалисты впервые с момента открытия объекта в 2010 году полностью растопили лед.
Как рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, ледовая площадка все эти годы работала практически без остановок. Несмотря на постоянное обслуживание, у спортсменов возникали замечания к качеству покрытия. Поэтому было принято решение временно закрыть арену и провести необходимые работы в сжатые сроки, так как объект пользуется большим спросом.
Во время проверки специалисты оценят состояние внутренних систем комплекса. Если обнаружатся неисправности, к ремонту подключат подрядные организации. Точные сроки завершения работ пока не называются.