В части домов Иркутска 25 мая отключат электричество

В части Иркутска 25 мая отключат электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Свет 38.
В связи с проведением плановых работ в части домов Иркутска 25 мая отключат электроэнергию. По некоторым адресам свет отключат в ночное время, однако на некоторых улицах электричества не будет в течение рабочего дня.
В частности, с 9 до 17 часов света не будет в Ленинском районе на улицах Покрышкина, Восточной, Молодежной, Радиан, Северной и некоторым другим.
В Правобережном районе свет с 9 до 17 отключат на улицах Каменная, Карельская, Баргузинская, Баррикад, 2-й Огородной, Фрунзе и некоторых других.
В Свердловском районе с 8 до 17 без электроэнергии останутся жители ряда домов на улицах Костычева и Юбилейной, а также в СНТ «Березка», «Ветеран труда», «Энергетик».