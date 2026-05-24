Межрегиональный фестиваль-конкурс «Славься, Отечество» прошел в Ленобласти

Около 600 человек стали участниками межрегионального фестиваля-конкурса академических хоров и ансамблей «Славься, Отечество», который прошел 17 мая в Ленинградской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном Доме народного творчества.
«Фестиваль воплотил в себе высокие цели — воспитание любви к Родине, продвижение идей толерантности и патриотизма, возрождение и сохранение традиций русской хоровой школы. Он стал мостом между поколениями и регионами, укрепил творческое сотрудничество коллективов и напомнил всем о непреходящих ценностях духовности и нравственности», — отмечается в сообщении.
По итогам отборочного тура на финальное прослушивание вышли 25 номинантов из Гатчинского муниципального округа, Сосновоборского городского округа, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Тихвинского и Тосненского районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга. Победители были определены в двух номинациях: «Молодежные (студенческие) хоры» и «Взрослые ансамбли». Также спецпризы вручили за лучшие дирижерскую работу, концертмейстерскую работу, исполнение духовной музыки, исполнение современной музыки, исполнение обработки народной песни и исполнение патриотической песни.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.