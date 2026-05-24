В конце мая в Красноярске начнутся первые плановые отключения горячей воды

На грядущей рабочей неделе красноярцев ждут первые плановые отключения горячей и холодной воды, связанные с подготовкой оборудования ТЭЦ и водозаборов к будущей зиме. Горячей воды не будет с 27 мая по 5 июня включительно у горожан, чьи дома попадают в зону обслуживания Красноярской ТЭЦ-2. Отключение ресурса коснется жителей домов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов, а также большей части Свердловского района (за исключением домов по улицам Вавилова, Семафорной, Краснопресненской, в Водниках, в части домов по 60 лет Октября на участках, прилегающих к Затонской и в районе Предмостной площади). Напомним, ранее СГК Красноярского края пришлось корректировать график отключений из-за холодной погоды по просьбам горожан. Кроме того, в ночь с пятницы, 29 мая на субботу, 30 мая планируется остановить на проверку оборудования водозабор острова Нижне-Атамановский, который подает холодную воду: в Ленинский, части Кировского и Свердловского районов и в поселок Березовка.