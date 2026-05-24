Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовстат сообщил, где на Дону можно купить дешёвый и дорогой картофель

В донском регионе средняя стоимость одного килограмма этого одного из любимых овощей жителей выросла с 61,11 до 63,18 рублей.

По данным мониторинга Ростовстата, к 18 мая 2026 года в Ростовской области зафиксирован рост розничных цен на картофель, репчатый лук и морковь. Как выяснили аналитики, наибольший разброс цен сегодня на картофель. В донском регионе средняя стоимость одного килограмма этого одного из любимых овощей жителей выросла с 61,11 до 63,18 рублей.

Уточняется, что при этом цены на картофель разнятся в зависимости от населённого пункта Ростовской области. Так, в Волгодонске самый дешёвый картофель можно приобрести за 57,43 рублей за килограмм. А вот самый дорогой можно купить в Ростове за 63,61 рублей и Миллерово — 71,64 рублей за один килограмм.

Эксперты такое подорожание объясняют сезонным израсходованием запасов прошлогоднего урожая и ростом оптовых отпускных цен.

Ценовая конъюнктура может измениться с поступлением на прилавки продукции нового сельскохозяйственного сезона.