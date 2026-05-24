В омских парках могут установить бесплатные фонтанчики

Сейчас у горожан зачастую нет доступа к чистой воде.

Источник: Om1 Омск

В российских городских парках могут появиться бесплатные питьевые фонтанчики. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Авторы обращения отметили, что сейчас в большинстве общественных пространств отсутствует свободный доступ к питьевой воде. Особенно остро эта проблема ощущается в жаркую погоду.

По мнению депутатов, отсутствие фонтанчиков создаёт неудобства для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто занимается спортом в парках.

Парламентарии предлагают устанавливать бесплатные питьевые фонтанчики при благоустройстве новых общественных пространств, а также во время реконструкции уже существующих парков. Кроме того, инициативу предлагают включить в региональные программы благоустройства.

Авторы обращения считают, что наличие бесплатной питьевой воды сделает городские зоны отдыха более комфортными и удобными для жителей, сообщает портал irk.ru.