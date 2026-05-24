К середине следующей недели ветер в Калининградской области усилится до 18 м/с

Самыми прохладными днями станут среда и четверг.

Источник: Клопс.ru

На следующей неделе в регионе ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15−18 м/с. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 24 мая.

С понедельника температура начнёт снижаться до +17…+19. Самыми прохладными, согласно прогнозу, станут среда и четверг: днём по области вряд ли будет выше +14…+16. Существенных осадков не ожидается, но из-за сильного ветра на улице может быть некомфортно. Погода будет сухой и прохладной.

Риск заморозков специалисты оценивают как низкий. По актуальным расчётам, уже к пятнице или субботе может начаться потепление, а к следующим выходным «есть шанс на комфортные +20».

Синоптики предупреждали, что конец мая в регионе будет холоднее обычного — средняя температура может опуститься на 2−4 градуса ниже нормы.