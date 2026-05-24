Мэрия Новосибирска разрешила строительство храма в Октябрьском районе

22 мая 2026 года мэрией Новосибирска было издано постановление № 5025, согласно которому местной православной религиозной организации «Приход храма во имя Михаила Архангела» предоставлено разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка. Это решение принято в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основании общественных обсуждений, проведённых в апреле 2026 года.
Земельный участок площадью 1792 кв. м расположен по адресу: город Новосибирск, ул. Выборная, з/у 87/6, и предназначен для строительства объекта капитального строительства в зоне отдыха и оздоровления (Р-3). На этом участке планируется возведение храма, который будет использоваться для осуществления религиозных обрядов.
Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска поручено разместить данное постановление на официальном сайте города, а контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра. Это решение открывает новые возможности для развития духовной жизни в Октябрьском районе Новосибирска.
Напомним, общественные обсуждения по вопросу изменения вида использования участка проходили с 9 по 30 апреля 2026 года. На них рассматривался вопрос о возможности размещения объектов религиозного назначения, то есть строительства храма. Часть жителей района высказалась против изменения зоны, опасаясь, что склон, который сейчас используется как природная зона отдыха, будет застроен.