На набережной Верхнего озера в Калининграде высадили 20 бумажных берёз

Деревья разместили в зелёной зоне на улице Пролетарской.

На набережной Верхнего озера в Калининграде высадили аллею берёз. Растения появились в районе детских фонтанов со стороны улицы Пролетарской.

Деревья высаживали в рамках акции «Сад памяти», которую приурочили к 80-летию Калининградской области. В мероприятии также участвовала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Эти молодые деревья стали красивым дополнением к уже существующим зелёным насаждениям, создающим уютную атмосферу. Территория у Верхнего озера — это знаковый объект, где мы ежегодно проводим работы по благоустройству и планируем их продолжать. Наша главная задача — закольцевать существующую пешеходную зону вокруг всего водоёма, создав единое, гармоничное и комфортное пространство для отдыха горожан и гостей». — отметила Дятлова.

Она также рассказала, что в городе продолжаются масштабные работы по созданию новых зелёных зон. «В этом году ещё более 1 000 деревьев и кустарников будут высажены в Калининграде. В прошлом году мы высадили более 6 000», — сообщила глава горадминистрации.

Гарантия на высаженные растения составляет один год. Ухаживать за саженцами будут специалисты «Калининградской службы заказчика».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
