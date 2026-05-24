На набережной Верхнего озера в Калининграде высадили 20 бумажных берёз

На набережной Верхнего озера в Калининграде высадили аллею берёз. Растения появились в районе детских фонтанов со стороны улицы Пролетарской.
Деревья высаживали в рамках акции «Сад памяти», которую приурочили к 80-летию Калининградской области. В мероприятии также участвовала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Эти молодые деревья стали красивым дополнением к уже существующим зелёным насаждениям, создающим уютную атмосферу. Территория у Верхнего озера — это знаковый объект, где мы ежегодно проводим работы по благоустройству и планируем их продолжать. Наша главная задача — закольцевать существующую пешеходную зону вокруг всего водоёма, создав единое, гармоничное и комфортное пространство для отдыха горожан и гостей». — отметила Дятлова.
Она также рассказала, что в городе продолжаются масштабные работы по созданию новых зелёных зон. «В этом году ещё более 1 000 деревьев и кустарников будут высажены в Калининграде. В прошлом году мы высадили более 6 000», — сообщила глава горадминистрации.
Гарантия на высаженные растения составляет один год. Ухаживать за саженцами будут специалисты «Калининградской службы заказчика».