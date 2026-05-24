Магазин сети «Грушка» тихо покинул торговый центр в Волгограде

В Волгограде закрылся большой магазин детских товаров «Грушка», который располагался в торговом центре «КинндерМолл» на улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. Исчезновение одного из филиалов торговой сети заметили покупатели, а торговый центр сразу опустел. Однако официальные сообщения о закрытии магазина в соцсетях компании отсутствуют.
Сеть «Грушка» торгует различными детскими и подростковыми товарами — начиная от игрушек для малышей и заканчивая велосипедами и спортинвентарем. Магазины этой компании представлены также в нескольких районах Волгограда — в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском, а также в Волжском. При этом некоторые торговые точки компании стали называться «Жили-были».
