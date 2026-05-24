Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Катайске Курганской области обновят терапевтическое отделение больницы

Медучреждение открыли еще в 1900 году.

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в здании терапевтического отделения районной больницы в городе Катайске Курганской области, сообщила администрация Катайского района.

Катайская больница — одно из старейших медицинских учреждений региона. Она была открыта в 1900 году. За более чем столетнюю историю здание терапевтического отделения капитально ремонтировалось в 1970-е годы, после там проводился только текущий ремонт.

На сегодняшний день подрядчик уже демонтировал пол и сантехническое оборудование, убрал старую штукатурку со стен и приступил к заливке нового покрытия пола. Также в здании будет смонтирован новый водопровод, заменены инженерные коммуникации и дверные блоки.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.