МВД предупредило о новой схеме мошенников с «гарантированным» доходом

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян через закрытые Телеграм-чаты с обещаниями «гарантированного» заработка на инвестициях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
По данным ведомства, аферисты сначала добавляют потенциальную жертву в закрытый канал, где публикуют рекламу якобы высокодоходных вложений. Пользователям обещают, что инвестировать можно даже небольшие суммы, при этом доходность будет значительно выше обычной.
Как отмечают в МВД, громкие обещания вводят людей в заблуждение. После того как человек переводит деньги, ожидаемой прибыли он не получает. Затем мошенники под различными предлогами начинают требовать пополнения счета, продолжая выманивать у жертвы деньги.
В МВД призвали россиян не доверять обещаниям легкого заработка с высокой доходностью и сохранять бдительность при общении в мессенджерах.