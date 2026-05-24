Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило о новой схеме мошенников с «гарантированным» доходом

Мошенники начали использовать закрытые Телеграм-чаты, обещая заработка на инвестициях.

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян через закрытые Телеграм-чаты с обещаниями «гарантированного» заработка на инвестициях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты сначала добавляют потенциальную жертву в закрытый канал, где публикуют рекламу якобы высокодоходных вложений. Пользователям обещают, что инвестировать можно даже небольшие суммы, при этом доходность будет значительно выше обычной.

Как отмечают в МВД, громкие обещания вводят людей в заблуждение. После того как человек переводит деньги, ожидаемой прибыли он не получает. Затем мошенники под различными предлогами начинают требовать пополнения счета, продолжая выманивать у жертвы деньги.

В МВД призвали россиян не доверять обещаниям легкого заработка с высокой доходностью и сохранять бдительность при общении в мессенджерах.