Волгоградцам запретят продажу алкоголя на сутки в день последних звонков

В Волгоградской области 26 мая на сутки запретят розничную продажу алкоголя в связи с проведением последних звонков, следующий «сухой» день — 27 июня.

Во вторник, 26 мая, в Волгоградской области вводится временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение связано с проведением в школах торжественных линеек «Последний звонок» и будет действовать в течение полных суток, — сообщает РИАЦ.

Следующим «сухим» днём станет 27 июня, когда регион отметит выпускные вечера и День молодёжи, ежегодно приходящийся на последнюю субботу июня.

Кроме того, в областном законодательстве закреплены постоянные даты, когда реализация спиртного также находится под запретом: 1 июня (Международный день защиты детей), 1 сентября (День знаний) и 25 января (День российского студенчества).

