Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лазарев отреагировал на приглашение нижегородских школьников

Выпускники надеются увидеть певца на последнем звонке 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

Певец Сергей Лазарев прокомментировал видеоприглашение нижегородских школьников прийти к ним на последний звонок. Теперь выпускники гадают, ждать ли артиста на линейке 26 мая. Напомним, ученики школы № 47 записали видеообращение к певцу, которое завирусилось в соцсетях и набрало миллионы просмотров. Ребята рассказали, что школа находится прямо напротив Дворца спорта, где у Лазарева запланированы концерты, и попросили заглянуть к ним на праздник. Артист оставил под видео три красных сердечка. Принял ли он приглашение или просто поблагодарил ребят за внимание, пока неясно. Если Лазарев все же появится на линейке, этот последний звонок запомнится им надолго.