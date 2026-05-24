Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом

Часть пляжей откроют уже 30 мая, остальные начнут работать в июне.

Источник: Клопс.ru

Летом 2026 года в Калининградской области для отдыха у воды подготовят более 30 официальных пляжей со спасательными постами. Список мест для купания опубликовали на сайте регионального управления МЧС в воскресенье, 24 мая.

В ведомстве напоминают, что заходить в воду безопасно только на оборудованных участках, купание в других местах может быть опасным для жизни и повлечь административную ответственность по КоАП Калининградской области. Пляжи будут открываться постепенно. Их количество в течение сезона может меняться, поэтому перед поездкой спасатели советуют проверять актуальную информацию.

С 30 мая:

Гвардейский муниципальный округ: внутренний водоём в посёлке Ровное и обводнённый карьер в посёлке Берёзовка. Зеленоградский муниципальный округ: пляж в посёлке Лесное возле детского оздоровительного лагеря «Алые паруса».

С 1 июня:

Калининград: озера Пелавское, Карповское, Голубые — ближнее, среднее и дальнее, — Шенфлиз, а также карьер «Мечта». Светлогорск: пляжи «Центральный» и «Панорама» в районе дома № 19 на Морском бульваре. Зеленоградск: пляжи «Западный», «Лесной», «Куликово», «Сокольники» и «Восточный». Пионерский: городские пляжи № 1 и № 2 («Сосновый бор»). Гусевский муниципальный округ: озеро Домашнее в посёлке Ломово. Черняховск: пляж на реке Анграпа в районе улицы Спортивной. Балтийск: пляжи «Центральный», в районе Гвардейского бульвара и на Балтийской косе. Славск: открытый бассейн в районе улицы Мацина. Полесский муниципальный округ: канал в посёлке Стройный. Гурьевский муниципальный округ: озеро на территории «Подворья на Хуторской» в посёлке Константиновка и центр отдыха «Парк развлечений и семейного отдыха Аистово». Краснознаменск: пляж на реке Шешупе. Нестеровский муниципальный округ: озеро Виштынецкое в районе детского оздоровительного лагеря «Жемчужина».

С 6 июня:

Багратионовск: пляж на озере Лангер на улице Фатыха Карима.

С 7 июня:

Зеленоградск: пляж на территории детского оздоровительно-спортивного центра имени Лёни Голикова.

С 15 июня:

Янтарный: пляж «Центральный» на морском побережье — от поста ГИМС МЧС России на 500 м к северу; участок к югу от дома № 10 на улице Береговой протяжённостью 300 м; «Лагуна» в южной части обводнённого карьера у шахты «Анна»; «Жемчужина» на Синявинском озере.

С 30 июня:

Правдинский муниципальный округ: пляж на водохранилище по правому берегу реки Лава в районе ГЭС-3. Железнодорожный: пляж на реке Стоговка.

В мэрии Калининграда заявляли, что перед открытием пляжей на водоёмах проводят санитарно-эпидемиологическое обследование и очищают дно. Зоны отдыха оборудуют биотуалетами, мусорными контейнерами, кабинами для переодевания и спасательными постами.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше