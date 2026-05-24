Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом

Калининград: озера Пелавское, Карповское, Голубые — ближнее, среднее и дальнее, — Шенфлиз, а также карьер «Мечта». Светлогорск: пляжи «Центральный» и «Панорама» в районе дома № 19 на Морском бульваре. Зеленоградск: пляжи «Западный», «Лесной», «Куликово», «Сокольники» и «Восточный». Пионерский: городские пляжи № 1 и № 2 («Сосновый бор»). Гусевский муниципальный округ: озеро Домашнее в посёлке Ломово. Черняховск: пляж на реке Анграпа в районе улицы Спортивной. Балтийск: пляжи «Центральный», в районе Гвардейского бульвара и на Балтийской косе. Славск: открытый бассейн в районе улицы Мацина. Полесский муниципальный округ: канал в посёлке Стройный. Гурьевский муниципальный округ: озеро на территории «Подворья на Хуторской» в посёлке Константиновка и центр отдыха «Парк развлечений и семейного отдыха Аистово». Краснознаменск: пляж на реке Шешупе. Нестеровский муниципальный округ: озеро Виштынецкое в районе детского оздоровительного лагеря «Жемчужина».