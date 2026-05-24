Жителей Миасса возмутили заросли конопли на новой набережной

На недавно открытой набережной «Золотой старт» в Миассе местные жители заметили заросли дикой конопли. Новое общественное пространство стало одной из главных городских площадок для прогулок и отдыха с детьми. И опасное соседство вызвало вопросы у горожан.

Источник: Pchela.News

На набережной оборудовали велодорожки, качели, воркаут-площадку, детские игровые зоны и установили арт-объекты. В день открытия территорию посетили более пяти тысяч человек. Однако вскоре внимание жителей привлекли заросли растения, похожего на коноплю.

— Это новое общественное пространство, которое жители ждали десятилетия! Там гуляют дети, рядом храм и мечеть. Разве сложно администрации города скосить коноплю? — поделилась мнением жительница Миасса.

Напомним, в России запрещено культивирование ряда растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. В этот список входят конопля, мак снотворный, шалфей предсказателей и другие растения. За непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений предусмотрена административная ответственность.

Если опасные растения появляются на территориях общего пользования — вдоль дорог, на пустырях или в общественных пространствах — их уничтожением обязаны заниматься местные власти.