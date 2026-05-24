В Башкирии проведут Неделю предпринимательства

Неделя предпринимательства в Башкирии состоится 25−29 мая в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.
Филиалы регионального центра «Мой бизнес» совместно с администрациями районов и городов, общественными объединениями и институтами поддержки организуют свыше 40 мероприятий. Они пройдут во всех населенных пунктах республики, где представлены филиалы центра.
«Неделя предпринимательства в Башкортостане — это уникальная возможность для бизнеса, власти и общества объединить усилия в развитии экономики республики. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему масштабному форуму, который поможет обменяться опытом, установить деловые контакты и продвинуть инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности региона», — прокомментировала министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.
Полный список событий и даты их проведения размещены на сайте регионального центра «Мой бизнес». Также там можно узнать о мерах поддержки, доступных для предпринимателей республики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.