Осторожно, косуленок: омичам объяснили, почему не надо помогать детенышам

Весна и начало лета — сезон появления потомства у парнокопытных. В «Управлении по охране животного мира» поделились информацией, как омичам следует вести себя при встрече с детенышами косуль.
Мамы-косули специально оставляют своих детей в укромных местах на несколько часов, чтобы не привлекать хищников запахом. Инспектор Русско-Полянского района поделился снимком здорового и счастливого малыша, который затаился в высокой траве.
«Если косуленок сидит и не убегает — он не потерялся и не брошен. Подходить, гладить и забирать домой диких животных запрещено законом и опасно для жизни зверька. У него начинается стресс, а желудок не приспособлен для “домашней” еды. Лучшая помощь — спокойно пройти стороной», — обратились в ведомстве с просьбой к омичам.
На фотографии видно, что косуленок прижался к земле в негустой траве, и наверняка считает, что он очень удачно спрятался, и его совсем не видно.