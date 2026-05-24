В Нижнем Новгороде закрыли фруктовый киоск из-за работника-иностранца

В Павловском районе Нижегородской области на 14 дней приостановили работу фруктового киоска. Причина — нарушение миграционного законодательства со стороны владельца.
33‑летний предприниматель нанял для продажи фруктов и орехов гражданина из ближнего зарубежья, но не выполнил обязательную процедуру: по закону он должен был в течение трех рабочих дней сообщить об этом в органы миграционного контроля. Этого не произошло.
Суд признал бизнесмена виновным в незаконном привлечении к работе иностранного гражданина (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность киоска на две недели.
Судебные приставы оперативно отреагировали: вручили владельцу постановление, потребовали немедленно закрыть точку, опечатали вход и предупредили о последствиях за неисполнение решения суда (ст. 17.14 КоАП РФ).
На протяжении всего срока запрета сотрудники ведомства следили за тем, чтобы требование суда выполнялось. Через 14 дней проверка показала: правила соблюдены, нарушений нет. Исполнительное производство закрыли — требования выполнены в полном объёме.