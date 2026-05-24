Ученики из Волгоградской области выиграли призы «Российской школьной весны»

Финал объединил более 1,8 тысячи участников из 89 регионов.

Семь школьников из Волгоградской области вошли в число победителей и призеров проекта-фестиваля «Российская школьная весна». Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.

Церемония награждения лауреатов состоялась в Ставрополе. Финал объединил более 1,8 тыс. участников из 89 регионов страны. В течение фестиваля на оценку экспертному совету, куда вошли более 60 деятелей культуры и искусства, было представлено свыше 800 конкурсных работ.

По итогам фестиваля Андрей Плешаков из лицея № 8 «Олимпия» стал лауреатом 1-й степени, Екатерина Чиркова из школы № 101 — лауреатом 2-й степени в театральном направлении. В танцевальном направлении лауреатом 2-й степени признана Варвара Александрова из школы № 33. Спецприз за исполнительское мастерство получила Мария Александрова из школы № 7. В оригинальном жанре воспитанницы гимназии № 17 Варвара Максимова и Елизавета Макарова удостоены званий лауреатов 2-й и 3-й степени соответственно. Лауреатом 2-й степени в эстрадном вокале стала школьница Регина Султанова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.