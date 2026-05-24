Кардиолог рассказал, что будет, если перестать пить таблетки от давления

Специалист сравнил самостоятельный отказ от приема лекарств в эффектом сжатой пружины, которая выстреливает с многократной силой.

Источник: Sputnik.by

Артериальная гипертензия, или проще говоря, высокое давление, — то заболевание, которое требует пожизненной медикаментозной коррекции. Оптимальную терапию назначает и корректирует врач, самостоятельно ее отменять ни в коем случае нельзя, предупредил врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением медицинского центра «Новамед» Константин Чирков.

Он рассказал, что будет, если по какой-то причине перестать пить таблетки от давления.

Прежде всего это приведет к резкому скачку давления, что в свою очередь спровоцирует ряд негативных последствий — вплоть до инсульта или инфаркта.

Врач привел пример по аналогии с пружиной, которая после сжатия выстреливает с многократной силой.

«Отмена таблетки от давления приведет к резкому повышению уровня давления», — отметил кардиолог.

При этом, по его словам, давление вырастет не до тех значений, которые были до начала лечения, а в разы больше — в некоторых случаях скачок может быть до 50 пунктов.

«Представьте, что вот эта пружина — это ваше давление, а пальцы — это таблетка, которая его сдерживает. Что будет, если отпустить пальцы? Правильно, пружинка выстрелит», — отметил Чирков.

Точно так же «выстрелит» и давление, если перестать его контролировать.

«Если давление “выстрелит” в голову, случится инсульт. Если оно выстрелит в сердце, случится инфаркт. Если оно выстрелит в сосуды глаз, случится кровоизлияние в сетчатку», — объяснил кардиолог.

Если препарат от давления вызывает, например, побочные эффекты, которые сказываются на качестве жизни, не бросайте пить таблетки, а проконсультируйтесь с врачом. При помощи специалиста можно подобрать другой препарат, который будет держать давление под контролем и не вызывать «побочек». В то время, как самостоятельный отказ от терапии может поставить жизнь под угрозу, предупредил кардиолог.