В Ростове килограмм филе семги предлагают купить почти за три тысячи рублей

В Ростове-на-Дону килограмм филе семги можно купить почти за три тысячи рублей. Такие цены в местных сервисах доставки продуктов зафиксировал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
В одном из популярных приложений 200 граммов слабосоленого филе семги обойдутся в 859 рублей. Аналогичный подкопченный кусок стоит уже 959 рублей. В премиум-сегменте цена 300 граммов слабосоленой рыбы достигает 1237 рублей. Свежемороженый стейк весом 400 граммов предлагают за 1569 рублей, а охлажденный (450 граммов) — за 1199 рублей по скидке.
В качестве более бюджетной альтернативы сервисы доставки предлагают филе трески, которое можно приобрести за 669 рублей (400 граммов).
Ранее в Федеральной антимонопольной службе предложили сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. По мнению ведомства, сдержать цены поможет сокращение числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи рыбы.
