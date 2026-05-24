Премьера фильма «Пока небо смотрит» прошла в Нижнем Новгороде

Картину землякам представила исполнительница главной роли — Алиса Белопросова.

В КЦ «Рекорд» 23 мая прошел спецпоказ фильма «Пока небо смотрит» (18+). Представила фильм исполнительница главной роли — Алиса Белопросова, нижегородская танцовщица. Она знакома зрителям по участию в «Танцах на ТНТ» (16+) и в танцевальных батлах и фестивалях. «Пока небо смотрит» — ее кинодебют.

В новом фильме Роман Михайлов, известный по мини-сериалу «Путешествие на солнце и обратно» (18+), а также по фильму «Поедем с тобой в Макао» (18+) показывает внутреннюю жизнь малоизвестного танцевального коллектива. Внезапно продюсеры решают снять фильм о молодых дарованиях, и в их жизнь приходят деньги, риск и темная сторона славы. В лице продюсеров можно узнать режиссера Валерию Гай Германику.

Зал был почти полон, а после просмотра посыпались вопросы.

«Мы были практически на равных, Лев Зулькарнаев и Чингиз Гараев (известны по сериалу “Слово пацана. Кровь на асфальте” (18+) были нам близки, старались нас понять», — рассказала Алиса о взаимодействии с профессиональными актерами.

С режиссером Романом Михайловым, по ее словам, была настоящая химия.

«Рома и сам танцор, танцы спасли его в сложные 90-е. Он все-таки старался понять нас и исходить из нашей органики», — поделилась исполнительница главной роли.

Екатерина Лакина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что готовится к выходу в прокат новый фильм с Марком Эйдельштейном «Ганди молчал по субботам».