Бастрыкин вмешался в скандал с многодетным омским сиротой

Ситуацией уже заинтересовался Александр Бастрыкин.

Источник: Om1 Омск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за нарушения жилищных прав жителя Омска, оставшегося в детстве без попечения родителей.

Как сообщили в Информационном центре СК России, мужчина состоит в очереди на получение жилья с 2010 года. При этом ещё в 2021 году суд обязал предоставить ему жилое помещение, однако решение до сих пор не исполнено.

Известно, что омич является многодетным отцом и воспитывает троих детей. В 2022 году ему предлагали комнату в общежитии для временного проживания, однако мужчина отказался из-за неудовлетворительных санитарных условий.

Сейчас семья вынуждена снимать жильё за собственный счёт. Обращения в различные инстанции результата не принесли.

После обращения омича в Информационный центр Следственного комитета в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для обеспечения мужчины положенным по закону жильём.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.