Бастрыкин вмешался в скандал с многодетным омским сиротой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела из-за нарушения жилищных прав жителя Омска, оставшегося в детстве без попечения родителей.
Как сообщили в Информационном центре СК России, мужчина состоит в очереди на получение жилья с 2010 года. При этом ещё в 2021 году суд обязал предоставить ему жилое помещение, однако решение до сих пор не исполнено.
Известно, что омич является многодетным отцом и воспитывает троих детей. В 2022 году ему предлагали комнату в общежитии для временного проживания, однако мужчина отказался из-за неудовлетворительных санитарных условий.
Сейчас семья вынуждена снимать жильё за собственный счёт. Обращения в различные инстанции результата не принесли.
После обращения омича в Информационный центр Следственного комитета в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для обеспечения мужчины положенным по закону жильём.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.