Жителей Красноярского края предупредили о сильном дожде, мокром снеге и ветре

В МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в ближайшие дни. По данным Среднесибирского УГМС, 25−26 мая в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются заморозки до −2 градусов. Ночью 25 мая в центральных и южных округах местами ожидаются сильный дождь и мокрый снег. 25 мая на юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа местами ожидается сильный южный ветер. По прогнозам синоптиков, ночью порывы ветра составят 15−18 м/с, а днем достигнут 17−22 м/с. Напомним, в Красноярске на гряджущей рабочей недели ожидается потепление до +25 градусов.