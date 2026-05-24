В Петербурге артист Мариинского театра выстрелил из окна в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне во дворе

Ребёнку достали пулю из подбородка, серьёзной угрозы здоровью нет.

Источник: Клопс.ru

В Петербурге мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика, который играл на улице на саксофоне. Об этом «Фонтанка» пишет в воскресенье, 24 мая.

Инцидент произошёл накануне возле дома № 1 в Минском переулке. По информации издания, 38-летнему мужчине не понравилось выступление ребёнка, и он решил «наказать» уличного музыканта. Раненого школьника отвели в медпункт Мариинского театра, рядом с которым всё случилось, и вызвали скорую. Мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса с рваной раной щеки и инородным телом в области подбородка. Врачи извлекли пулю, серьёзной угрозы здоровью ребёнка нет.

Предполагаемый стрелок числится в труппе Мариинского театра в категории «миманс» — мимический ансамбль. У мужчины изъяли пневматический газобаллонный пистолет «Макаров МР-654К». Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Житель Калининграда приревновал жену к соседу, пришёл разбираться и открыл стрельбу из травмата. В квартире в этот момент находились дети.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
