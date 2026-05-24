В Петербурге артист Мариинского театра выстрелил из окна в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне во дворе

Инцидент произошёл накануне возле дома № 1 в Минском переулке. По информации издания, 38-летнему мужчине не понравилось выступление ребёнка, и он решил «наказать» уличного музыканта. Раненого школьника отвели в медпункт Мариинского театра, рядом с которым всё случилось, и вызвали скорую. Мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса с рваной раной щеки и инородным телом в области подбородка. Врачи извлекли пулю, серьёзной угрозы здоровью ребёнка нет.