Фестиваль о Булгакове объединил театры, музеи и библиотеки Петербурга

Масштабный городской фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» стартовал 15 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Цель фестиваля — дать возможность широкой аудитории соприкоснуться с произведениями М. А. Булгакова, познакомиться с новыми материалами о его жизни и творчестве. К проекту присоединились более 40 организаций, среди них 11 театров Северной столицы, в которых идут постановки по произведениям писателя, 24 библиотеки, 5 музеев, а также Законодательное собрание Санкт‑Петербурга и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Учреждения культуры предложили оригинальные программы, демонстрирующие многообразие современных подходов к постижению творчества писателя. До 31 мая для зрителей подготовлено более 60 событий разных видов и жанров — спектакли, выставки, лекции, дискуссии, кинопоказы, мастер-классы, игры и многое другое. Многие мероприятия доступны по Пушкинской карте. Более подробно о фестивале и его расписании можно узнать по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.