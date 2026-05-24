Фестиваль о Булгакове объединил театры, музеи и библиотеки Петербурга

Цель фестиваля — дать возможность широкой аудитории соприкоснуться с произведениями М. А. Булгакова, познакомиться с новыми материалами о его жизни и творчестве. К проекту присоединились более 40 организаций, среди них 11 театров Северной столицы, в которых идут постановки по произведениям писателя, 24 библиотеки, 5 музеев, а также Законодательное собрание Санкт‑Петербурга и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».