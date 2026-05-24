Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области создали около 22,3 тысячи домовых чатов в «Максе»

Их задача — сделать взаимодействие между жителями, УК и городскими службами более быстрым и удобным.

Почти 22,3 тыс. домовых чатов доступно для жителей Свердловской области в национальном мессенджере «Макс». Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Домовые чаты в мессенджере “Макс” позволяют выстроить прямое и оперативное взаимодействие между жителями и управляющими организациями, ускоряют обработку обращений и делают контроль качества жилищных услуг более эффективным», — отметил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек. Основная цель внедрения сервиса — сделать взаимодействие между жителями многоквартирных домов, управляющими компаниями (УК) и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным.

Кроме того, в регионе работает чат-бот «Госуслуги Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, направлять заявки в управляющую организацию, просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. В то же время нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.