Путин написал речь о трагедии в Старобельске от руки

Зарубин показал кадры, как Путин писал от руки речь о трагедии в Старобельске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин написал свою речь о трагедии в Старобельске от руки на встрече с выпускниками программы «Время героев», соответствующие кадры опубликовал автор ИС «Вести» Павел Зарубин.

На кадрах показано, как глава государства готовил свою речь и от руки вносил в нее правки.

В пятницу Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ на ЛНР. Он назвал удар по колледжу в Старобельске террористической атакой киевской хунты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.

