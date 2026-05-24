17-летняя жительницу Дзержинска стала фигуранткой дела о дропперстве

Все началось с безобидной переписки в соцсетях. Еще в начале 2025 года несовершеннолетней дзержинке написала незнакомка, назвавшаяся «Алиной». Та разговорилась и предложила легкий пассивный доход: ничего сложного, просто передать доступ к банковским картам. Девушка согласилась и в октябре отправила все данные. А дальше классическая схема: счета заблокированы, вознаграждения нет, а «Алина» удалила контакты и растворилась в сети.