В городе Карпинске Свердловской области прошло первенство по карате

Первенство Северного управленческого округа по карате, посвященное 81-й годовщине Победы, прошло в городе Карпинске Свердловской области, сообщили в управлении образования Новолялинского городского округа. Проведение окружных соревнований соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел 16 мая. В нем приняли участие более 120 спортсменов из городов Североуральск, Екатеринбург, Верхотурье, Реж, Серов и поселка Лобва. Новолялинский округ представляли воспитанники клуба карате «Поединок» под руководством тренера Д. В. Устинова.
По итогам соревнований первое место заняли Егор Яско и Егор Пономарев. Второе место — Арина Муллагалеева, Мариана Мурзина и Макар Гузенков. Третье место — Артем Гребенюк.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.