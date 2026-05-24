Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае высадили 12,6 тысячи сеянцев ели

Совместными усилиями участники акции заложили основу нового леса.

Международную акцию «Сад памяти» провели в Перемском участковом лесничестве Пермского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

На площади 6,3 га высадили 12,6 тысячи сеянцев ели. В мероприятии приняли участие сотрудники Добрянского и Перемского лесничеств, а также арендатор лесного участка. Совместными усилиями участники акции заложили основу нового леса, который будет расти и крепнуть вместе с памятью о героях.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.