В Пермском крае высадили 12,6 тысячи сеянцев ели

Международную акцию «Сад памяти» провели в Перемском участковом лесничестве Пермского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
На площади 6,3 га высадили 12,6 тысячи сеянцев ели. В мероприятии приняли участие сотрудники Добрянского и Перемского лесничеств, а также арендатор лесного участка. Совместными усилиями участники акции заложили основу нового леса, который будет расти и крепнуть вместе с памятью о героях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.