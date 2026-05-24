Завершается капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея

Капитальный ремонт завершается в Энгельсском краеведческом музее в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Специалисты полностью заменили инженерные коммуникации в подвальном помещении. Продолжаются установка дверных блоков и паркетные работы. Уже завершены работы в фойе. Полностью ремонт планируют завершить в августе этого года.
«Особое внимание уделяется качеству и сохранению историко-культурной ценности объекта. Энгельсский краеведческий музей в год своего 100-летия вошел в число участников нацпроекта. На первом этапе выполнили ремонт фасада и входной группы», — отметила министр культуры области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.